PSG - Mercato : l'arrivée de Vitinha officialisée avant vendredi ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Les négociations entre le Paris Saint-Germain et le FC Porto pour Vitinha traînent en longueur en raison des divergences des deux clubs pour le paiement du transfert. Le club de la capitale veut payer le montant de sa clause libératoire en deux fois, c’est-à-dire 20 millions d'euros cet été et 20 millions d'euros plus tard, tandis que le club portugais veut que le PSG paye les 40 millions d'euros en une seule fois.

Podcast Men's Up Life

Porto veut vendre Vitinha au PSG avant vendredi

Mais l'arrivée du milieu de terrain portugais au PSG pourrait bien se finaliser cette semaine. En effet, selon les informations du média portugais, O Jogo, le FC Porto souhaiterait absolument boucler cette vente avant le 1er juillet prochain, c'est-à-dire avant ce vendredi. Cela permettrait aux Dragões d'enregistrer cette entrée d'argent pour l'exercice 2021-2022, et atteindre ainsi un excédent financier d'environ 80 millions d'euros.

Substituir Vitinha e Fábio Vieira é tarefa árdua https://t.co/os2Iiiyc8i — O Jogo (@ojogo) June 26, 2022

Pour résumer Le FC Porto souhaiterait absolument vendre Vitinha au PSG avant le 1er juillet prochain, c'est-à-dire avant ce vendredi. Cela permettrait aux Dragões d'enregistrer cette entrée d'argent pour l'exercice 2021-2022, et atteindre un excédent financier d'environ 80 millions d'euros.

Fabien Chorlet

Rédacteur