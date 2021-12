PSG - Mercato : l’arrivée de Zidane repoussée de quelques mois ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ce mardi, la Une de Marca est consacrée à Kylian Mbappé. Interviewé par le quotidien madrilène, l’adjoint de Zinédine Zidane, David Bettoni, affirme en effet que « c’est bien parti » pour l’arrivée de l’attaquant du PSG au Real Madrid. Mais ce n’est pas la seule information lâchée par l’entraîneur. Il est en effet question de l’avenir du champion du monde 98, qui serait en négociations avancées avec le Paris Saint-Germain pour succéder à un Mauricio Pochettino ne parvenant pas à faire jouer ensemble toutes ses stars.

Mais Bettoni a apporté un gros bémol à cette arrivée : si elle devait se produire, ce serait plutôt en juin, pas en cours de saison : « Je n'ai pas vraiment parlé de sa prochaine destination, a déclaré Bettoni. Il a dit qu'il allait prendre une année sabbatique. Je connais très bien Zizou et il ne pense pas à ça, je sais qu'il est avec sa famille et quand il sera prêt, il écoutera les offres et nous verrons qui voudra le signer aussi. Je pense qu'il est ouvert à tout et qu'il décidera si le club est bon pour lui, s'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, s'il est compétitif. Il y a beaucoup de facteurs et nous devons voir à la fin de la saison où il va entraîner ».

🗞 Marca’s Cover | David Bettoni, Zidane’s assistant coach: “The Mbappé thing looks good.” pic.twitter.com/HGjJgtyt6Q — Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) December 21, 2021