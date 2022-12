PSG - Mercato : 3 candidats se détachent pour Joao Félix !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

On le sait, le PSG n'aura pas les moyens de recruter Joao Félix cet hiver. Le fair-play financier va considérablement gêner le club des Qataris dans sa volonté de recrutement et la priorité devrait être portée sur l'arrivée d'un défenseur central. A moins d'une vente faramineuse très improbable de Kylian Mbappé en janvier, il n'y a qu'en juin que Paris sera en mesure de dégainer le chéquier pour la pépite portugaise. Surtout qu'à ce moment-là, Lionel Messi sera peut-être aussi sorti.

Et justement, plus les négociations avancent entre Jorge Mendes et l'Atlético Madrid, plus l'hypothèse d'un maintien de l'ancien du Benfica chez les Colchoneros jusqu'à la fin de la saison prend de l'épaisseur. En cause, le fait que les dirigeants madrilènes veulent rentrer dans leurs frais avec celui qu'ils avaient recruté à prix d'or (126 M€) en 2019, pensant qu'il deviendrait leur leader offensif pour la décennie à venir.

Selon Mundo Deportivo, ils réclameraient le montant de sa clause de cession (350 M€) à ses courtisans. La Cadena Ser ajoute pourtant que la porte sera ouverte en janvier avec trois clubs en lice : Chelsea, Manchester United et le PSG !