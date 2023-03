PSG - Mercato : l'avenir de Campos entre les mains de Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ce samedi, Le Parisien fait le point sur l'avenir de Lionel Messi en se demandant pourquoi il n'a toujours pas prolongé alors que son entourage s'est mis d'accord avec le PSG dès le mois de décembre. De nombreuses rumeurs le concernant ont circulé durant la semaine et son agent de père les a toutes démenties dans un message sur les réseaux sociaux. Non, Messi ne voudrait pas le salaire de Mbappé pour rester à Paris. Et non, il n'a pas eu d'altercation avec Christophe Galtier pendant un entraînement.

Selon Le Parisien, l'émir du Qatar tient à ce que Messi reste à Paris et il aurait fait fixé cette mission à Luis Campos. L'Argentin a donc vraiment l'avenir du Portugais entre les mains car, selon Fabrizio Romano, le principale obstacle à une prolongation pour le moment, c'est la nature du projet parisien pour la saison prochaine. Messi veut avoir des garanties sur la capacité de son club à se battre pour remporter la Champions League. Donc, si Campos réalise un nouveau "recrutement de L2 portugaise", comme l'aurait dit Neymar, il ne restera pas. Le sportif serait réellement au cœur des négociations, pour Le Parisien comme pour Fabrizio Romano.