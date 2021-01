PSG - Mercato : l'avenir de Julian Draxler serait (déjà) connu

Qui dit mercato d'hiver n'empêche pas de se projeter au prochain mercato...d'été ! Même si en ce qui concerne Julien Draxler, le milieu de terrain du PSG, il ne s'agira pas d'un transfert, mais d'un nouveau choix de carrière. Le champion du monde allemand (2014) qui a maintes fois évoqué pour divers échanges ces derniers mois, ira bel et bien au terme de son contrat en juin prochain.

Mais si l'on en croit le quotidien espagnol, AS, Draxler aurait déjà retenu sa prochaine destination. A savoir l'Espagne, et plus précisément le FC Séville. Selon le média, le directeur sportif du club andalou, Monchi, suit Draxler depuis plusieurs saisons. Attention, toutefois, le Bayern Munich est également évoqué comme piste possible.

A suivre.