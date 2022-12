S'il ne se passe pas un mois sans que Luis Campos voit son nom associé à d'autres projets, le PSG n'est pas prêt de perdre son super conseiller. Si l'ancien architecte de Monaco et du LOSC a un peu déchanté sur le Mercato d'été l'an dernier et n'a pas trop apprécié l'entremise de son ancien ami Antero Henrique, il semblerait que Luis Campos a digéré l'épisode.

Face aux ultimes rumeurs de départ, le journaliste Fabrizio Romano est catégorique : le Portugais est focalisé « à 100% sur le PSG et très heureux ici » : « Il travaille sur le projet du club pour le présent et le futur en dépit des rumeurs l'envoyant vers d'autres clubs ».

Preuve de cet engagement total : la joie très démonstrative de Luis Campos mercredi soir lors du but de la victoire inscrit par Kylian Mbappé lors de PSG – Strasbourg (2-1). Pas franchement la réaction d'un homme qui n'est plus impliquée...

Luis Campos, 100% focused on PSG and very happy there. He’s working on the club project for present and future despite links with other clubs. 🔴🔵 #PSG



Here, his reaction after Mbappé’s late penalty two days ago ⤵️🎥 pic.twitter.com/DF26SvoMht