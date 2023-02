PSG - Mercato : l'avenir de Messi décanté pendant les chocs face au Bayern Munich ?

Le mois de février va être dantesque pour le PSG, qui doit résister au retour de l'OM et de Lens en championnat, qui jouera à Marseille mercredi prochain en 8es de finale de la Coupe de France et qui défiera le Bayern Munich en Champions League le jour de la Saint-Valentin. Et comme si cela ne suffisait pas, il semblerait que c'est à cette période que l'avenir de Lionel Messi se jouera !

En début de journée, il a été annoncé que les discussions entre le clan Messi et la direction parisienne pour une prolongation n'avançaient pas dans le bon sens. Mais Fabrizio Romano a expliqué sur Twitter qu'une nouvelle réunion devait avoir lieu d'ici deux à trois semaines entre les deux parties, et que le PSG formulerait une nouvelle proposition à l'Argentin. On peut imaginer que Paris, étranglé par le fairplay financier à cause de sa masse salariale colossale, n'a pas les coudées franches pour offrir un nouveau contrat en or au champion du monde. Il a deux semaines pour trouver une solution...

Conversations continue between Leo Messi and PSG. Understand Messi’s representatives and PSG board will also meet in person in the next 2/3 weeks. 🚨🔴🔵🇦🇷 #Messi



PSG will submit official new deal bid, length of contract and final details will be discussed to get it signed. pic.twitter.com/8qq7mniKXB