PSG - Mercato : l’avenir de Navas réglé dans les 48h, un indésirable a retourné Galtier !

Vendre ses indésirables est la mission prioritaire du PSG en cette fin de mercato estival. Un joueur serait passé entre les gouttes de cette opération dégraissage massif : Danilo Pereira. Sauf retournement de situation, le milieu de terrain portugais va entamer une troisième saison dans la capitale.

Selon Le Parisien, Christophe Galtier et le staff du PSG apprécient son profil et sa polyvalence. Placé sur la liste des indésirables en juillet, il en même a été retiré à la demande du coach. Keylor Navas, lui, n’aura pas cette chance. Selon La Reppublica, le gardien costaricain est attendu à Naples dans les prochaines 48h pour passer sa visite médicale.

« Keylor Navas est à un pas du Napoli, confirme Nicolo Schira sur Twitter. Appel positif aujourd'hui et pourparlers avancés entre le gardien et le PSG pour la rupture du contrat avec une importante indemnité de départ. Naples est prêt à conclure avec un contrat jusqu'en 2024. »

