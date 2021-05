PSG - Mercato : l'avenir de Pochettino scellé lundi ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Depuis la révélation, en début de semaine, de la volonté de Tottenham de faire revenir Mauricio Pochettino, les réactions ont été aussi diverses que variées. On dit l'Argentin peu enthousiaste à l'idée de continuer à Paris, où il ne s'entend guère avec Leonardo, mais on le voit d'un autre côté, tout sourire, poser avec le survêtement du club. On dit le club londonien pressé de renouer avec son ancien coach mais d'autres noms fleurissent un peu partout dans les médias. La bonne nouvelle, c'est que ce dossier pourrait vitre être refermé.

Daniel Levy le veut pour retenir Harry Kane

En effet, le Sun, même s'il faut toujours prendre des pincettes avec ce tabloïd, annonce que demain lundi, le patron des Spurs, Daniel Levy, a l'intention de contacter l'état-major parisien pour tenter de faire revenir Pochettino. L'enjeu de ce retour n'est pas purement nostalgique : en recrutant l'Argentin, Levy aurait une réelle chance de convaincre Harry Kane, idole absolue des supporters, de rester, lui qui a demandé à partir car il ne s'entendait pas avec José Mourinho et qu'il voyait l'équipe rentrer dans le rang.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, Pochettino coûterait près de 12 M€ à Tottenham juste en indemnité. Mais rien n'est trop beau pour retenir le "prince Harry", qui vient de boucler sa sixième saison (sur les sept dernières) à plus de trente buts toutes compétitions confondues. Demain, en tous cas, on saura si Pochettino n'aura été qu'une comète dans le ciel parisien ou s'il va s'inscrire sur le long terme.