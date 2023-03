PSG - Mercato : l’avenir de Ramos lié à Messi et Cristiano Ronaldo ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Sergio Ramos et Lionel Messi se sont rapprochés depuis leur aventure commune au PSG. Pas vraiment les meilleurs amis du monde du temps où la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone battait son plein, les deux cracks ont tissé des liens plus étroits dans la capitale grâce à leurs enfants respectifs.

L’Équipe ajoute que l’Espagnol s’entend également bien avec Kylian Mbappé, ce qui pourrait faire pencher son avenir personnel. Pour le moment, les discussions entre le club et les représentants de Ramos sont en stand-by et il a été convenu de ne pas précipiter de décision. Un éventuel avenir au PSG est conditionné à ses performances d’ici à la fin de saison.

En parallèle, l’ancien capitaine du Real Madrid pourrait se servir d’autres intérêts pour mettre la pression au PSG. Tout comme pour Messi, le quotidien sportif glisse que Ramos fait l’objet d’une cour assidue de la part de l’Arabie saoudite. Pour le moment, il n’a pas donné suite et sa priorité serait de continuer à jouer au plus haut niveau. Cristiano Ronaldo disait cela avant lui...