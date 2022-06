PSG – Mercato : l’avenir de Xavi Simons décidé !

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Le PSG veut conserver Xavi Simons pour les prochaines années. Le jeune milieu de terrain néerlandais fait partie des plans des dirigeants pour le futur et sa prolongation est l’une des priorités. Alors que plusieurs rumeurs ont vu le jour ces derniers temps pour son avenir, Simons a pris sa décision.

Fabrizio Romano annonce, sur Twitter, que Xavi Simons va prolonger son aventure avec le PSG. Après plusieurs mois de réflexion, le milieu néerlandais a tranché pour son avenir. Une fois sa prolongation signée, il sera prêté dans la foulée au PSV Eindhoven pour avoir plus de temps de jeu.

Excl: Paris Saint-Germain are on the verge of reaching full agreement with Xavi Simons to extend the contract - then loan him out to PSV Eindhoven. Negotiations at final stages. 🚨🇳🇱 #PSG



New long term contract is imminent for Xavi Simons, as reported months ago… and then, PSV. pic.twitter.com/795qH56ICx