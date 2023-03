PSG - Mercato : l'émir déterminé à dynamiter la MNM

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Lionel Messi en fin de contrat en juin mais avec une année supplémentaire en option, Kylian Mbappé sous contrat jusqu'en 2024 avec également une année en option et enfin Neymar lié jusqu'en 2025 : dans les faits, la MNM a de bonnes chances d'exploser dès cet été. Surtout que le fairplay financier contraint le PSG à faire des économies. Mais il n'empêche que cette fin annoncée d'un trio que tout le monde pensait magique ressemble à un casse-tête. Parce que les dirigeants parisiens voudraient garder coûte que coûte Mbappé, prolonger Messi avec un salaire revu à la baisse et vendre Neymar.

Sauf que le Français a des envies d'ailleurs, que l'Argentin refuse de faire de gros efforts financiers et que le Brésilien s'accroche à son contrat. Si on peut imaginer que le Qatar refusera de vendre Mbappé et si Neymar refuse d'aller voir ailleurs, alors c'est Messi qui partira. La seule certitude à l'heure actuelle, c'est que "la direction ne souhaite pas repartir avec la MNM la saison prochaine", selon RMC. Neymar ou Messi, il va falloir choisir...