PSG - Mercato : l’émir du Qatar a acté une décision lourde de sens pour Hakimi

Tous les supporters du PSG veulent savoir : où en est vraiment le dossier Achraf Hakimi ? Alors que le latéral droit marocain est annoncé proche de la capitale depuis plus de deux semaines, aucun accord n’est tombé. Les dernières informations sur ce dossier complexe s’entrecroisent. Abdellah Boulma assure par exemple que « le PSG a soumis deux offres à l’Inter Milan, l’une d’un montant de 55 M et la dernière de 60 M (bonus inclus) formulée il y a environ deux semaines. Chelsea n’a émis aucune offre à ce jour. »

Nicolo Schira, lui, assure que le PSG ne veut pas hausser son offre de 60 M€ et prend le risque de voir Chelsea le doubler même si les Blues souhaitent inclure des bonus dans le tarif de base. Chose que refuse l’Inter, qui ne veut que du cash pour renflouer ses caisses.

En campant sur ses positions et en refusant de renchérir, l’émir du Qatar envoie un message fort : non, il n'est pas qu'une vache à lait. Enfin, Sébastien Denis confirme que le PSG a « légèrement revu son offre et continue de négocier tout en restant en pole sur le dossier. » Les prochains jours devraient être décisifs.

