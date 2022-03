PSG - Mercato : l’émir du Qatar a déjà trouvé un point de chute à Neymar, Ramos pourrait suivre !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Les sifflets du public du PSG dimanche à l’endroit de Lionel Messi (34 ans) et Neymar (30 ans) sont encore dans toutes les têtes. Surtout celle du Brésilien, qui a même dû faire passer un message poignant pas plus tard qu’hier pour expliquer son état d’esprit actuel.

La star auriverde du PSG doit pourtant se rendre à l’évidence : son avenir s’écrit en pointillés dans la capitale, où l’émir du Qatar serait déçu par son rendement depuis sa signature en provenance du FC Barcelone à l’été 2017. Un départ au mercato estival de Neymar ne serait ainsi pas exclu cet été. Un candidat serait prêt à le relancer la saison prochaine : Newcastle.

Selon The Sun, le club anglais possède la latitude financière pour payer son juteux salaire et n’aurait aucun inconvénient à régler le montant de son transfert (200 M€ sont évoqués). Par ailleurs, L’Équipe croit savoir que si Sergio Ramos n’a émis aucune intention de quitter le PSG cet été, afin de s’y imposer à terme, « la seule inconnue est la position de la direction du club sur ce dossier très exposé. À l’automne, ses reprises au compte-gouttes avaient ainsi fortement irrité à Doha. » On peut donc imaginer que la porte ne serait pas totalement fermée à l’heure de faire les comptes.

🚨 El Newcastle va con todo por el fichaje de Neymar



➡️El PSG no quiere que el brasileño siga en el club y todo parece indicar que saldrá en verano.https://t.co/KwpuGa3jhO — Fichajes.net (@fichajesnet) March 19, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur