PSG - Mercato : l'émir du Qatar a promis ce champion du monde à Zidane !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Mauricio Pochettino, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain, serait intéressé pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United.

En cas de départ du technicien argentin, la piste menant à Zinédine Zidane serait bien étudiée par le PSG. Et selon les informations du média espagnol Todo Fichajes, le club de la capitale aurait promis à l'ancien entraîneur du Real Madrid le recrutement de Paul Pogba, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec Manchester United.

Cela coïncide avec les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, qui a annoncé dans le Here We Go Podcast, que le PSG prévoyait de recruter un "milieu de terrain important" lors du prochain mercato estival.