PSG - Mercato : l'émir du Qatar a recalé un joueur du Real Madrid

En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, Marco Asensio n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club merengue et pourrait se retrouver libre de tout contrat cet été.

Un temps annoncé du côté du FC Barcelone ces derniers mois, l'ailier droit espagnol pousserait pour une prolongation à la Casa Blanca malgré qu'il ait une offre ferme du Bayer Leverkusen et que l'AC Milan et Aston Villa s'intéresseraient à lui, d'après les informations de Sports Zone, qui révèle également que le joueur de 27 ans aurait été proposé au Paris Saint-Germain l'hiver dernier mais que la direction parisienne aurait répondu par la négative.

