PSG - Mercato : l’émir du Qatar accepte le bras de fer avec Mbappé, nouvelle deadline en vue ?

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

« Le PSG accepte le bras de fer avec Mbappé. » As ne peut pas être plus clair sur la position du PSG au sujet de son attaquant vedette (22 ans) qui arrive en fin de contrat en juin 2022. « Les dirigeants du club de la capitale sont convaincus de pouvoir le convaincre de prolonger cet été malgré sa promesse de ne pas s’y résoudre, assure le journaliste espagnol Jorge Picon. Ils n’ont pas perdu confiance dans ce dossier. Leurs messages sont contraires à ceux que l’entourage du joueur laisse filtrer. »

Le Real Madrid, de son côté, attend sagement que le temps s’égrène dans le sablier. « Le Real Madrid attend patiemment et se tient en marge de la situation en attendant son heure », poursuit notre confrère en donnant une possible nouvelle deadline pour dénouer ce dossier de plus en plus explosif. « Quoiqu’il arrive, tout porte à croire qu'un dénouement surviendra dans les derniers jours du mercato. »

Autant dire que le cas Mbappé devrait tenir les supporters du PSG en haleine jusqu’au 31 août prochain à minuit.

🚨EXCLUSIVA de @cristobalsoria 🚨



"RAMOS y MBAPPÉ han HABLADO de GANAR cosas JUNTOS la temporada que viene". #ChiringuitoRamos pic.twitter.com/AIoE4ZC2ws — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 9, 2021