PSG - Mercato : l’émir du Qatar est KO debout, Al-Khelaïfi l'a hautement trahi avec Mbappé !

La presse sportive ne parle plus que de ce sujet : l’offre monumentale du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Adressée hier soir au PSG, celle-ci est évaluée à 160 millions d’euros et pourrait faire réfléchir les dirigeants qataris si elle venait à être rehaussée d’ici au 31 août prochain.

En attendant, la position de l’état-major du PSG est inflexible même si le doute commence à exister au sujet de leurs réelles intentions. Ce qui est sûr, c’est que l’émir du Qatar ne s’attendait pas à une telle première offensive de la part du Real Madrid. Il en serait groggy. « Le PSG est un peu dans les cordes, il ne s’est jamais retrouvé dans cette situation », résume le journaliste de Marc José Félix Diaz sur le plateau de l’émission El Chiringuito.

« L’émir du Qatar est débordé, il ne s’attendait pas à une proposition de cette ampleur », confirme Alfredo Duro. Discret jusque-là, Nasser Al-Khelaïfi a repris le dossier Mbappé en mains au cœur de l’été et se montre ferme : il ne veut pas vendre le crack du PSG. Sauf que le quotidien madrilène As rappelle qu’il lui avait fait une promesse à son arrivée à l’été 2017 : si le Real Madrid fait une offre concrète et rondelette au PSG, il le laissera partir. C’est chose faite depuis hier.

😰 "El PSG está un poco CONTRA las CUERDAS"



❌ "NUNCA ha estado en una SITUACIÓN como esta" @jfelixdiaz lo explica en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/U4hAwDfq7f — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 24, 2021