PSG - Mercato : l’émir du Qatar flambe, avancées notables pour Messi, CR7 et Pogba !

Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Le PSG ne compte pas ses sous au mercato estival. L’information avait été divulguée par Romain Molina avan même le coup d’envoi du marché des transferts et se confirme de jour en jour depuis. Après avoir enrôlé Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi, Leonardo ne devrait plus tarder à annoncer Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma.

🚨"Hace unos días el PSG LLAMÓ al PADRE de Leo MESSI y le dijo:



🗣️'Si el BARÇA no puede con los problemas económicos, AQUÍ ESTAMOS'"



La noticia de @Francisco_Buyo en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/shi8XO9egT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 8, 2021

Ce PSG aura donc déjà tout d’une machine de guerre puisque plusieurs postes-clés seront doublés. Et c’est sans doute loin d’être fini. Selon Paco Buyo, proche de l’émir du Qatar, un émissaire du PSG a appelé le père de Lionel Messi (34 ans) ces derniers jours pour lui faire passer un message clair. « Si le FC Barcelone ne peut pas régler les problèmes économiques, ici nous le pourrons », a glissé cette personne à Jorge Messi. L’agent de « La Pulga », qui a toujours poussé pour une signature au PSG, réfléchit.