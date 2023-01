PSG - Mercato : l’émir du Qatar met une rallonge pour recruter, 2 ou 3 recrues attendues !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En début de semaine, le PSG devait faire attention à ne pas trop dépenser au mercato afin de se mettre dans les clous vis-à-vis du fair-play financier. Et ce week-end, comme par magie, l’émir du Qatar serait prêt à mettre la main à la poche pour plus et mieux recruter ce week-end ! Selon L’Équipe, l’enveloppe allouée au recrutement sera en effet gonflée par les dirigeants du PSG histoire de faire avancer plus facilement les dossiers creusés par Luis Campos d’ici à mardi : au lieu des 10 à 15 M€ escomptés début janvier, on serait ainsi passé à un budget de 30 millions d’euros ! Si l’émir du Qatar a mis la main à la poche, c’est pour boucler dans un premier temps deux voire arrivées cet hiver : Malcom, Rayan Cherki et Milan Skriniar. Hier soir, Paris réfléchissait d'ailleurs encore à la manière de formuler son offre pour l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux. La une de L’Équipe du 28 janvier.



Lire l’édition > https://t.co/VDwAcAgKDy pic.twitter.com/IOGv9yaD69 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 27, 2023

Pour résumer Devant les difficultés du Paris Saint-Germain à attirer de nouveaux joueurs au mercato hivernal, l’émir du Qatar aurait revu à la hausse son enveloppe allouée au recrutement. Luis Campos est mieux doté pour boucler certains dossiers.

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life