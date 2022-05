PSG - Mercato : l’émir du Qatar mise tout sur Dembélé, l'avenir de Mbappé scellé ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Si Kylian Mbappé (23 ans) n’aurait toujours pas de décision finale au sujet de son avenir au mercato estival, la tendance ne serait pas favorable au PSG. Aux dernières nouvelles, Carlo Ancelotti serait de plus en plus confiant sur son arrivée au Real Madrid la saison prochaine.

Pour tenter de lui trouver un remplaçant, l’émir du Qatar devrait casser sa tirelire avec Ousmane Dembélé (24 ans). Selon Dario Montero, les dirigeants du PSG viennent de proposer un pont d’or à l’ailier du FC Barcelone pour le convaincre de signer à Paris cet été : un salaire net de 17 M€ ! Ce chiffre colossal avait déjà filtré le week-end dernier en Espagne.

Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, le journaliste espagnol a ajouté hier soir que Manchester United offrait à Dembélé entre 10 et 15 millions d’euros mensuel et que le Barça était au courant des deux propositions. Le champion du monde 2018 serait en pleine réflexion mais accorderait sa priorité à son club actuel, quitte à faire des concessions.

🚨EXCLUSIVA @DarioMonteroG 🚨



🔴"El UNITED le OFRECE a DEMBÉLÉ entre 10 y 15 MILLONES NETOS".



🔵"La oferta del PSG podría llegar a los 17 MILLONES".



👀"El BARÇA CONOCE ambas PROPUESTAS"👀



👉#ChiringuitoDembélé👈 pic.twitter.com/vzAoW2v0Ar — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 3, 2022

Pour résumer En difficulté sur le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, l’émir du Qatar assure ses arrières avec Ousmane Dembélé. Une offre pharaonique serait parvenue au clan de l’ailier du FC Barcelone : 17 millions d'euros nets !

Bastien Aubert

Rédacteur