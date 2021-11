PSG - Mercato : l’émir du Qatar n’aurait pas lâché Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le retour de flamme entre Cristiano Ronaldo et Manchester United semblait devoir durer après la vraie fausse arrivée du Portugais à City, sa signature en grandes pompes chez les Red Devils, son doublé contre Newcastle pour son premier match, un énième record battu en Champions League, le but pour offrir la victoire dans les arrêts de jeu contre l'Atalanta après avoir été mené 2-0… Oui mais voilà, CR7 est un gagneur et il sent bien qu'avec cette équipe, il ne pourra pas soulever de trophée.

Du coup, selon The Express, Ronaldo aurait pris la décision de quitter prématurément le Théâtre des Rêves s'il n'y a pas de qualification pour la Champions League en fin de saison. The Sun a emboîté le pas au média en annonçant cinq destinations possibles. Destinations qui sont autant de rumeurs estivales. On retrouve donc Manchester City, le Real Madrid, le Sporting Portugal, l'Inter Miami et… le PSG ! L'émir du Qatar a toujours été fan de CR7 alors s'il y a possibilité de l'associer à Lionel Messi, on le voit mal hésiter !

