PSG - Mercato : l’émir du Qatar ressort le chéquier, 100 M€ claqués avant vendredi !

Christophe Galtier a été clair dès son arrivée au Paris Saint-Germain : il vise un groupe resserré pour le stage au Japon qui débutera le 17 juillet prochain. Plusieurs joueurs dont Idrissa Gueye et Layvin Kurzawa ne seront pas conviés à ce rassemblement.

En revanche, le PSG entend boucler deux recrues d’ici à vendredi. Selon L’Équipe, Luis Campos travaille sur les arrivées de Milan Skriniar, Gianluca Scamacca. Le transfert du défenseur slovaque de l’Inter Milan dépasserait les 60 M€. Celui de l’attaquant italien n'est toujours pas finalisé.

Son club de Sassuolo a fixé un montant - 50 M€ - que le PSG ne souhaite pas débourser. Le deal pourrait se finaliser autour de 40 M€ même si Nicolo Schira laisse entendre que l’émir du Qatar n’écarte pas l’éventualité de mettre la main à la poche pour pour finaliser les deals dans les prochains jours. Campos, lui a déjà convenu de conditions personnelles avec les deux joueurs.

