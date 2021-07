PSG – Mercato : l'Emir prépare un recrutement de fou, l'UEFA prête à mettre un stop ?

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

A l'instar du Parisien, L'Equipe s'est attardé sur la présentation faite par le PSG face à la DNCG il y a quelques jours. Et les prévisions du quotidien sportif sont beaucoup plus pessimistes que chez leurs confrères.

Le PSG veut creuser un déficit sous garantie

En effet, si Paris prévoit bel et bien d'investir massivement et de vendre pour 180-200 M€, le Qatar souhaiterait aussi creuser son déficit. Sur l'exercice 2021-22, le PSG table sur des pertes comprises entre 250 et 300 M€, en incluant le plan de cession déjà très ambitieux. Pertes supérieures à celle de la saison clôturée au 30 juin (230 M€) qui seront comblées par l'actionnaire QSI, lequel a déjà émis des garanties pour passer sans restrictions le cap du gendarme financier français.

L'Europe et le fair-play financier regardent Paris de travers

Sauf que si le procédé est autorisé en France et que personne ne doute des garanties apportées par l'Emir Al-Thani, cela ne passera pas le cut du fair-play financier européen. Y compris dans sa forme allégée. « En attendant de voir ce que l'instance européenne acte pour le contrôle financier des clubs engagés dans ses compétitions, plusieurs grandes écuries du continent sont attentives au mercato parisien. Pas sûr que si Paris se montre aussi ambitieux que ce que son président Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé le 6 juin, tout le monde voit cela d'un très bon oeil ».