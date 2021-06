PSG – Mercato : l'Emir prêt à abattre sa carte ultime pour détourner Mbappé du Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre ». Dans les colonnes de L'Equipe ce lundi matin, Nasser Al-Khelaïfi a été très clair sur l'avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022 au PSG. Au Qatar, on est prêt à faire tout ce qui est du domaine du possible pour empêcher le Champion du Monde français de signer au Real Madrid. Et, d'après Le Parisien, une nouvelle idée fait son chemin.

Luis Campos a été sondé pour rejoindre Paris

Conscient que 2022 est une année charnière dans l'histoire de son pays avec la Coupe du Monde et la nécessité de ne pas se tromper, l'Emir Tamim ben Hamed Al-Thani envisagerait la possibilité de changer toute son organisation sportive. Même si Leonardo n'est pas officiellement menacé, un remplaçant particulier aurait déjà été sondé au cas où : Luis Campos, sans club depuis son départ du LOSC en début de saison dernière.

Leonardo ramant à convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le Qatar aurait sondé le scout portugais, également contacté par le Real Madrid et la Juventus. Un projet qui ne laisse pas complètement de marbre Luis Campos, qui n'a pas encore fait son choix. « L'idée de rejoindre Paris ne serait pas pour lui déplaire. Il se verrait bien appartenir à l'équipe dirigeante impliquée dans la conquête de la première C1 de l'histoire du PSG ». A Doha, on verrait sa venue comme un argument supplémentaire pour convaincre Mbappé de rester...