PSG - Mercato : l’émir veut dégraisser, une révélation de l’Euro bazardée ?

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Appelé surprise de la liste de Luis Enrique pour cet Euro, Pablo Sarabia fait finalement figure d’élément clé de la Roja. Avec ses bonnes prestations en Coupe d’Europe la cote de Sarabia, pourtant pas en réussite la saison dernière, augmente. Une aubaine pour le Paris Saint Germain qui ne souhaite pas conserver le joueur l’année prochaine selon les informations du journal l’Équipe.

Ces derniers jours, diverses informations révèlent que le PSG s’intéresse à l’attaquant de la Lazio, Joaquin Correa. Actuellement qualifié pour les quarts de finale de la Copa America avec l’Argentine, Correa pourrait débarquer cet été dans la capitale.

Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, la Lazio souhaiterait effectuer un transferts aux alentours de 40 à 45 millions. Une somme que le PSG juge trop importante, ce pourquoi elle pourrait inclure Pablo Sarabia pour faire baisser le prix.

#PSG have shown interest for Joaquín #Correa. #Lazio ask €40/45M to sell El Tucu. Too high as price according to Paris, which would like to insert a counterpart (Pablo #Sarabia). #transfers