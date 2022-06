PSG – Mercato : l'identité de la première recrue de Luis Campos se confirme !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

Si Luis Campos avance en sous-marin sur le Mercato du PSG, le Portugais n'en reste pas moins efficace. En effet, jusqu'à aujourd'hui personne n'avait encore cité le nom du milieu portugais Vitinha (FC Porto, 22 ans) du côté de Paris.

Ces dernières heures, le dossier s'est pourtant accéléré de manière spectaculaire. Au Portugal, on est désormais affirmatif et on assure que le PSG va payer la clause libératoire du natif de Santo Tirso (40 M€) et que Vitinha sera la première recrue de l'ère Campos.

Vitinha en approche pour 40 M€

Les spécialistes du Mercato se sont aussi réveillés du côté de l'Italie où Nicolo Schira et Fabrizio Romano confirment tous deux le deal et un accord contractuel déjà existant entre le PSG et le joueur de Jorge Mendes autour d'un contrat de cinq ans (2027).

En France, RMC Sport se veut plus mesuré et, s'il confirme la piste, Loïc Tanzi assure que l'offre de 40 M€ n'est pas encore tombée sur le bureau du FC Porto.

MAJ (21h50) : Le Parisien et RMC annoncent tous deux qu'un accord a été trouvé pour Vitinha et que le transfert va se faire dans les prochaines heures.

Alexandre Corboz

Rédacteur