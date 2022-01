PSG - Mercato : l'identité du courtisan à Wijnaldum confirmée

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Première recrue du très gros été 2021 du PSG, Georginio Wijnaldum est finalement celui qui rencontre le plus de difficultés. Et qui pourrait être le premier à repartir. Arrivé après la fin de son contrat à Liverpool, le milieu de terrain néerlandais de 31 ans se verrait bien retourner en Premier League, selon Sky Sports. Et justement, un club londonien serait prêt à lui ouvrir en grand ses portes.

Ce club, c'est Arsenal. Ce n'est pas la première fois que les Gunners sont associés au joueur formé au Feyenoord Rotterdam. Mikel Arteta, qui est en train de réussir son pari de relancer Arsenal, voudrait plus d'expérience pour son milieu de terrain. Wijnaldum, qui a impressionné aussi bien à Newcastle qu'à Liverpool, aurait le profil idéal selon lui. Et le PSG, qui a besoin de dégraisser cet hiver, pourrait se laisser tenter par une offre londonienne...

Gini Wijnaldum's stance on Premier League return as Ian Wright urges Arsenal to sign star https://t.co/uNjRNr3inI — Express Sport (@DExpress_Sport) January 8, 2022