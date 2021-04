PSG - Mercato : l'improbable deal impliquant Verratti et CR7

La Juventus Turin devrait perdre le titre de champion d'Italie, qui était sien depuis neuf ans. La conséquence, pour beaucoup, d'un milieu de terrain plus aussi dominant que les années précédentes. Les dirigeants bianconeri ont conscience de la nécessité de recruter dans ce secteur et ils aimeraient frapper fort. La cible idéale se nomme Marco Verratti, élément clef de la Squadra Azzurra et supporter déclaré de la Vieille Dame.

Un marché de dupes pour le PSG

Mais déloger l'ancien joueur de Pescara du PSG, où il gagne magnifiquement sa vie, remporte des trophées sans forcer son talent et adore la ville, s'annonce très compliqué. Surtout que le club de la capitale ne lâchera pas si facilement l'un des symboles les plus forts du projet de QSI, qui plus est chouchou du public et l'un des plus anciens joueurs du club (2012).

Alors, certains médias italiens ont eu l'idée de réaliser un savoureux cocktail : ils ont placé dans un shaker l'intérêt de la Juventus pour Verratti mais aussi pour Mauro Icardi, les envies d'ailleurs de Cristiano Ronaldo, l'attrait des Qataris pour le Portugal et ça a donné… un maxi échange ! Soit CR7 contre le duo Verratti-Icardi. Ou une superstar en fin de carrière contre deux joueurs dans leurs meilleures années. Pas sûr que le marché de dupe intéressé le PSG…