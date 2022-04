PSG - Mercato : l'incroyable décote de Neymar, l'émir ne renflouera pas les caisses avec lui !

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Depuis ses déclarations scandaleuses à l'encontre des ultras du PSG samedi soir, Neymar est dans le collimateur de nombreux spécialistes, notamment Daniel Riolo qui estime que le Qatar devrait s'en séparer. Le Brésilien est accusé de pourrir le vestiaire par son hygiène de vie indigne d'un professionnel. Et il semblerait d'ailleurs que Nasser al-Khelaifi ait reçu l'ordre de s'en séparer cet été, un an après l'avoir prolongé...

Mais, mauvaise nouvelle pour les dirigeants du PSG, la cote de Neymar n'est plus ce qu'elle était ! S'il n'a jamais valu 222 M€, comme le PSG l'a payé à l'été 2017 au FC Barcelone, il valait tout de même plus de 150 M€ à ses plus belles heures. Mais ça, c'était avant... Aujourd'hui, selon Transfermarkt, il vaudrait 90 M€ ! Trois fois moins que le prix payé par le PSG il y a cinq ans ! Mais le plus incroyable, c'est que même à ce prix, Paris aura certainement beaucoup de mal à trouver preneur pour un joueur multipliant les frasques en dehors des terrains...

Pour résumer En cinq ans, depuis son départ du FC Barcelone pour le PSG, la valeur de Neymar a été divisée par plus de trois. Aujourd'hui, l'attaquant brésilien, que l'émir du Qatar souhaiterait vendre, vaudrait aux alentours de 90 M€...

