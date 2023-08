PSG - Mercato : l'incroyable nouveau plan du Barça pour Dembélé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Comme révélé en début de journée, le FC Barcelone est bien décidé à pourrir la vie d'Ousmane Dembélé. Déjà, le club catalan compte bloquer son départ tant que ses avocats n'auront pas trouvé un accord avec les représentants de l'ailier concernant le partage de l'indemnité de 50 M€ versée par le PSG. Ça aurait dû être fait à parts égales mais comme certaines conditions n'ont pas été respectées, le FCB veut récupérer une plus grosse part du gâteau. Et ce n'est pas tout...

Le Barça veut envoyer Dembélé en Arabie Saoudite

Foot Mercato révèle que le FC Barcelone tenterait de gagner du temps pour éviter un départ d'Ousmane Dembélé au PSG. Le média ajoute que le club catalan voudrait envoyer l'international français à Al-Hilal, qui serait prêt à payer plus que les 50 millions de la clause. Une destination et une indemnité plus élevée qui éviterait les comptes d'apothicaires. Reste à connaître la position de Dembélé sur le sujet...

