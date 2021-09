PSG - Mercato : l'incroyable nouveau tour de passe-passe du Qatar pour recruter une star

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

C'est une information à prendre avec des pincettes car elle émane d'un média espagnol (AS) et on sait combien ces derniers n'apprécient pas le PSG. Il semblerait que le contrat que vient de signer le talentueux meneur de jeu colombien James Rodrigues (30 ans) avec Al-Rayyan, club qatari entraîné par Laurent Blanc, comporte une clause lui permettait de rejoindre gratuitement le PSG !

La connexion entre Al-Rayyan et le PSG est évidente puisqu'ils ont le même propriétaire. Nul doute que si cette clause existait vraiment et si elle était actionnée, elle ne manquerait pas de faire tiquer les plus grands clubs européens mais aussi les instances. Mais on n'en est pas là. Surtout que James, dont même Everton a fini par se lasser, n'a jamais retrouvé son niveau de la Coupe du monde 2014…

✍️ Lors de la signature de James #Rodriguez au club de #Al-Rayyand (club qatari et entraîné par Laurent Blanc).



💶 une clause est venue s’inclure, en cas d’offre du #PSG l’international colombien pourrait rejoindre le club parisien gratuitement.#AS pic.twitter.com/Zpm6wEzxEh — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼 (@PSGInside_Actu) September 23, 2021