PSG - Mercato : l'Inter Milan menace Campos de vendre Skriniar ailleurs

L’Inter s’impatiente et menace le PSG. Les Nerazzuri, en début de mercato, partaient déjà dans l’optique de prolonger Milan Skriniar et non de le vendre. Devant les intérêts croissants de Chelsea et Paris, les Italiens sont revenus sur leur décision et ont finalement accepté d’offrir une porte de sortie au colosse slovaque s’ils pouvaient tirer entre 70 et 80 millions d’euros pour un joueur en fin de contrat l’an prochain.

Paris ne veut plus faire monter les enchères

Seul problème Paris a effectué plusieurs offres dont une dernière à hauteur de 60 millions d’euros qu’ils refusent d’augmenter. L’Inter refuse de descendre en dessous de 70, et pose par conséquent un ultimatum à Luis Campos et aux Qataris en menaçant de vendre Skriniar ailleurs si Paris ne se plie pas aux exigences des Italiens. L’Inter veut boucler le dossier rapidement pour remplacer son roc et ne pas se faire griller la priorité sur Bremer, le défenseur brésilien du Torino d'après la Gazzetta dello sport.

Le Slovaque est au cœur du projet tactique de Campos et Galtier dans le dispositif en 3-5-2 qui a été évoqué. Le PSG est sous pression désormais.