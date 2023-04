PSG - Mercato : l'Inter Miami dégaine à son tour pour Messi, le FC Barcelone réplique

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Interrogé hier soir avant un Barça-Real qui a viré au drame pour les Blaugranas, éliminés de la Coupe du Roi, le directeur du football blaugrana, Mateu Alemany, a déclaré au sujet d'un retour de Lionel Messi : "Nous faisons notre truc, Messi fait son truc. Messi est à Paris mais pour le futur, qui sait ? Personne ne peut remettre en question l'amour qu'il a reçu ici à Barcelone. Il est le meilleur de l'histoire". Et pour compléter la déclaration d'amour, le Camp Nou a chanté le nom de l'Argentin à la 10e minute du Clasico. Le FCB est donc chaud pour faire revenir l'idole. Mais en a-t-il les moyens ? On peut en douter...

L'Inter Miami prêt à en faire un actionnaire

Pendant ce temps, d'autres clubs fourbissent leurs armes. Al-Hillal était prêt à mettre un gros paquet d'argent pour recruter le champion du monde mais celui-ci n'a pas l'intention d'aller en Arabis Saoudite. Et puis, il y a l'Inter Miami. Selon The Independant, le club de David Beckham serait prêt à faire entrer Lionel Messi dans son capital pour le faire venir ! L'intérêt de la manœuvre ? Les salaires sont encadrés en MLS, même pour les joueurs désignés qui sortent du cadre. En faire un actionnaire de l'Inter lui permettrait de gagner des dividendes. La seule inconnue concerne l'intérêt sportif de Messi à un tel transfert, lui qui aimerait continuer à jouer au plus haut niveau...