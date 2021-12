PSG - Mercato : l'Inter Milan prêt à soulager Leonardo d'un flop cet hiver

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Cet hiver, Leonardo va une nouvelle fois être confronté à un domaine qu'il ne maîtrise pas du tout : la vente de joueurs. Cela fait déjà deux périodes de mercato qu'il est censé dégraisser l'effectif du PSG mais il n'y parvient pas. Surtout que les joueurs bénéficient de généreux salaires dans la capitale et qu'ils n'ont pas spécialement envie d'aller voir ailleurs. Mais depuis le recrutement XXL de cet été, il lui faut impérativement dégraisser la masse salariale.

L'un de ses anciens clubs pourrait lui rendre un très fier service. En effet, l'Inter Milan, où il a entraîné brièvement en 2010-11, lorgne deux de ses joueurs. Mais il n'en prendra qu'un puisqu'ils jouent au même poste. Ces joueurs sont Juan Bernat et Layvin Kurzawa. Les champions d'Italie souhaitent en effet un latéral gauche pour cet hiver. Le PSG n'est pas forcément vendeur pour Bernat. Pour Kurzawa, en revanche…

Layvin Kurzawa, Juan Bernat & Alex Telles Among Possible Ivan Perisic Backups Inter Could Sign In January, Italian Media Report https://t.co/sNNe17VMpV #IMInter #Nerazzurri #FCIM