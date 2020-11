PSG – Mercato : l'Inter Milan sert sur un plateau un bon plan à Leonardo

On le sait : Leonardo est toujours à l'écoute des bonnes affaires qu'il peut réaliser du côté de la Serie A. Par le passé, le directeur sportif du PSG avait sauté sur les occasions Mauro Icardi ou encore Alessandro Florenzi. Forcément, la situation de Christian Eriksen à l'Inter doit aiguiser l'oeil du dirigeant brésilien.

L'Inter Milan à l'écoute des offres pour Eriksen

Transféré de Tottenham pour 27 M€ en janvier 2020 alors qu'il était cité à Paris ou encore au Real Madrid, le Danois ne s'est pas imposé en Lombardie. Cette saison, Eriksen n'a disputé que sept matches pour seulement 301 minutes de jeu. Insuffisant pour l'ancien maître-à-jouer des Spurs prêt à réclamer son départ cet hiver.

Du côté de l'Inter Milan, on ne s'opposera pas au départ d'Eriksen comme l'a fait savoir le directeur général Beppe Marotta dans des propos relayés par RMC Sport : « On ne peut pas retenir un joueur contre sa volonté. Il se comporte comme un professionnel et on évaluera la situation. Si on a eu des demandes pour lui? Non aucune, mais nous verrons quand le moment sera venu ». L'appel du pied est là.