PSG – Mercato : l'Inter résiste pour Hakimi

En fin de contrat à Liverpool, Georginio Wijnaldum, longtemps annoncé au FC Barcelone, va bien débarquer au PSG. RMC confirme cette information ce soir. « Ce n’est pas encore signé mais le PSG et Georginio Wijnaldum ont désormais un accord total. Le Néerlandais doit parapher un contrat jusqu’en 2024 et sera la première recrue de l’été du coté parisien », affirme en effet Loïc Tanzi. Nicolo Schira, le journaliste italien, annonce quant à lui que le milieu néerlandais a déjà signé. Il se serait engagé jusqu'en 2024, avec un salaire de 8,5 M€ net par an, hors primes.

Le PSG n'a pas augmenté son offre

En revanche, l'autre dossier chaud de ce début de Mercato à Paris n'avance pas. Il concerne Achraf Hakimi. Selon Sky Sport Italia, l'Inter demanded 80 M€ et le PSG n'a pas augmenté son offre initiale de 60 M€. Statu quo, donc...