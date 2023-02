PSG - Mercato : l'Inter se lâche encore sur Skriniar

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Milan Skriniar ne va pas vivre les six meilleurs mois de sa carrière, d'ici la fin de la saison. Pour avoir refusé de prolonger son contrat et s'être déjà engagé avec le PSG pour les années à venir, le défenseur central slovaque a droit à toutes sortes de vexations de la part des Nerazzurri. Il a été un temps mis de côté, puis a été poussé vers la sortie lors des derniers jours du mercato avant d'être déchu du capitanat et d'être obligé d'aller parler aux tifosi. Et en plus, le directeur sportif du géant lombard, Beppe Marotta, lui assène régulièrement des piques ainsi qu'à son entourage.

Ce dimanche soir, juste avant le derby contre l'AC Milan, l'ancien dirigeant de la Juventus a ainsi expliqué devant les médias : "C'est mieux comme ça. Dans ce genre de cas, il faut que des valeurs soient partagées. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas continuer. Il y a un peu de tristesse, ce cas aurait pu être mieux géré, mais Milan est un professionnel et a le droit de choisir qui il veut. C'est le droit d'un joueur et de son agent de négocier dans les termes qu'ils estiment justes. Pour ce qui est capitanat, ce n'est pas une punition mais il faut partager des valeurs. Que ce soit clair : j'ai un maximum de respect pour Skriniar mais nous devons aller de l'avant avec sérénité".