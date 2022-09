PSG - Mercato : l'Inter va tenter le tout pour le tout avec Skriniar lors de la trêve internationale

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Après le feuilleton de son transfert au PSG, Milan Skriniar est resté à l'Inter et ne semble pas accuser le coup. Le défenseur slovène fait toujours le travail avec beaucoup de sérieux, demeurant l'un des meilleurs arrières centraux de Serie A. Mais sa situation contractuelle continue d'inquiéter la direction nerazzurra dans la mesure où il pourrait s'engager gratuitement avec Paris en janvier, étant donné que son contrat se termine en juin prochain. L'Inter ne veut pas en arriver là et, selon La Gazzetta dello Sport, il aurait l'intention de résoudre le problème très rapidement.

"Pendant la trêve internationale, une rencontre entre les dirigeants de l'Inter et l'entourage du joueur est programmée pour essayer de sortir de l'impasse, peut-on lire dans le quotidien lombard. La volonté nerazzurra d'avoir un totem en défense est forte. L'importance de Skriniar va bien au-delà des prestations sur le terrain. L'optimisme ne s'est pas évaporé : les deux parties peuvent se rapprocher, malgré le danger PSG, qui existe encore, et pas qu'un peu. Les Parisiens pourraient revenir à la charge en janvier et ils ont menacé plus d'une fois de le recruter gratuitement. Toutes les énergies des dirigeants intéristes seront concentrées pour ne pas que ce scénario se produise. Et les silences de Skriniar ne doivent pas être dramatisés : l'ambition de gagner avec ce maillot ne s'est pas encore évanouie."