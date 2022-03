PSG – Mercato : l'offre à Mbappé destinée à fragiliser l'intérêt du Real Madrid pour Haaland ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Lancé par L'Equipe sur la supposée offre de prolongation du PSG à Kylian Mbappé (53 M€ net par an + 100 M€ de prime de fidélité), Leonardo a fermement démenti l'information du Parisien : « Ce n'est pas vrai. On n'a pas transmis d'offre précise. Il y a un élément important : je pense que la dernière chose qu'on mettra sur ce contrat, ce sera le montant. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il devienne le meilleur joueur possible ».

Bien que le directeur sportif francilien assure qu'il n'a jamais été question d'argent avec le Bondynois, le quotidien francilien persiste et signe ce jour avec cette ultime offre parisienne. Coup de bluff de Leonardo (connu pour être un grand menteur face aux micros) ou mauvaise information d'une source proche du club ?

Réelle ou non, l'offre à Mbappé a un but secret : Haaland

Une chose est certaine : le but du PSG – à défaut de convaincre Kylian Mbappé de rempiler – est de faire « casquer » au maximum le Real Madrid. En effet, l'offre francilienne est destinée à provoquer une surrenchère avec un but visiblement déguisé mais perceptible à la lecture du dernier article du Parisien : pousser les Merengue à tailler dans le vif leur budget pour attirer Erling Haaland (Borussia Dortmund).

Même si Paris n'est pas encore passé à l'action pour le Norvégien, laissant le FC Barcelone, le Real et Manchester City s'écharper, le Cyborg demeure une piste francilienne. Piste sur laquelle il serait bon de mettre en difficulté Madrid, favori pour accueillir Haaland. Le jeu d'échec est lancé...