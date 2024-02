PSG Mercato : l’offre qui a fait flancher Mbappé au Real Madrid a fuité !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Après sept ans au plus haut niveau, Kylian Mbappé va quitter le PSG. L’annonce a été faite hier, au lendemain de la victoire contre la Real Sociedad en 8es de finale aller de la Ligue des champions (2-0). Si ce timing peut laisser songeur, le Real Madrid semble avoir déjà pris les devants pour récupérer le champion du monde 2018.

Mbappé fait d'énormes sacrifices pour signer au Real Madrid

Selon Josep Pedrerol, le club espagnol a proposé à Mbappé un contrat de six ans, avec moins de 50 millions d’euros de prime et un salaire de 25 M€ par an. C’est presque équivalent à ce que touchent Jude Bellingham et Vinicius Jr. (20M€ de salaire + 4M€ de primes).

« S’il signe, ce qui n’est pas encore le cas, Mbappé entrera dans l’histoire du football, a-t-il assuré hier soir dans El Chiringuito. Jamais un joueur n’avait fait autant de sacrifice sur le plan financier pour rejoindre un club. »

