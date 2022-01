PSG - Mercato : l'OL a tenté un milieu parisien et aurait pu débloquer le dossier Ndombélé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Sur le point de vendre Bruno Guimaraes à Newcastle, l'Olympique Lyonnais s'agite pour trouver un remplaçant au milieu défensif brésilien et même une autre recrue plus offensive, histoire de calmer ses supporters. Pour l'offensif, ça devrait être le Brestois Romain Faivre, les deux clubs s'étant mis d'accord sur une indemnité d'une quinzaine de millions d'euros.

Pour le défensif, la piste du Tunisien de Cologne Ellyes Skhiri est explorée. Mais Foot Mercato a aussi annoncé que le Parisien Ander Herrera était dans le viseur de l'OL. Seulement, le milieu de terrain espagnol s'est empressé de démentir cette rumeur via son compte Twitter. Dommage car son départ aurait pu permettre de débloquer le dossier Tanguy Ndombélé, puisque le PSG doit d'abord dégraisser avant d'accueillir un nouveau joueur.