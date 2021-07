PSG - Mercato : l’OM éloigne Paul Pogba de Paris !

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Malgré la signature de Georginio Wijnaldum cet été, le Paris Saint-Germain songe à recruter Paul Pogba, à qui il ne reste plus qu'une année de contrat à Manchester United. Mais selon les dires de Rudy Galetti, le transfert du milieu de terrain français au PSG serait loin d’être acté. La raison ? Son entourage serait fan de l’Olympique de Marseille et lui déconseillerait de rejoindre les rangs du club parisien.

"D’après ce que je comprends, le renouvellement avec United est la voie la plus sûre. Difficile de le voir au PSG même pour son parcours personnel, sa famille soutenant Marseille. C’est compliqué de le voir à Paris. La suggestion de la Juve, même avec de faibles pourcentages, reste dans l’air. A ce jour, Il est plus susceptible de rester à Manchester avec une augmentation de salaire qui entre le bonus et la partie fixe pourrait même atteindre 25 millions d’euros", a expliqué le journaliste italien pour Calcio Mercato.