PSG – Mercato : l'ultime recrue de Leonardo s'est déjà greffée au vestiaire

Arrivé en provenance du Barça à la surprise générale dans les dernières heures du Mercato, Rafinha (27 ans) pourrait vite faire ses débuts avec le Paris Saint-Germain. Avec une dizaine de joueurs sur le flanc contre Nîmes vendredi soir (21 heures) et le match de Manchester United à préparer, Thomas Tuchel pourrait assez vite lancer son ultime recrue comme il l'a reconnu en conférence de presse.

Avec Icardi, ce sont de vieux amis

Il faut dire que Rafinha n'a pas eu besoin de plus d'une dizaine de jours pour se greffer naturellement au vestiaire parisien. Comme le rapporte Le Parisien, plusieurs éléments ont favorisé l'intégration express de l'Hispano-brésilien. D'abord, il n'y avait pas la barrière de la langue puisque les joueurs s'expriment pour la plupart en espagnol au Camp des Loges. Ensuite, il n'y avait pas de soucis avec les méthodes d'entraînement... qui sont les mêmes qu'au Barça. Enfin, Rafinha a retrouvé de nombreux amis dans l'effectif francilien... Et pas seulement son ex-coéquipier Neymar, qu'il n'a pas trop eu l'occasion de croiser car en sélection.

En effet, comme le révèle le média francilien, Rafinha et Mauro Icardi sont de vieux amis. Ils ont même fait « les 400 coups ensemble au centre de formation du Barça entre 2008 et 2011 », écrit le quotidien. Désireux de mettre un point d'honneur à se greffer à son nouveau pays, Rafinha a déjà programmé de prendre des cours de français. En espérant qu'il soit plus assidu que Neymar...