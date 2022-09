PSG - Mercato : la brouille Campos - Henrique a failli faire capoter la venue de Soler

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Ce samedi, L'Equipe comme Le Parisien font le bilan d'un mercato estival très prolifique. Et reviennent en chœur sur la campagne de recrutement très contrastée du PSG, la faute à une mauvaise entente entre Luis Campos, qui devait gérer la partie renforts, et Antero Henrique, censé s'occuper des ventes. Ce dernier devait notamment faire entrer 150 M€ dans les caisses, ce qui, ajouté à 80 M€ financés par le club, aurait donné une enveloppe de 230 M€ à son compatriote pour faire venir Milan Skriniar (Inter), entre autres.

Une demande de prêt... pour un joueur en fin de contrat dans un an !

Mais rien ne s'est passé comme prévu. Et L'Equipe révèle notamment que Henrique s'est permis de déborder de son cadre en formulant une offre pour Carlos Soler, bien différente de celle déjà faite par Campos ! "C'est l'un des symboles de la rivalité entre Luis Campos et Antero HEnrique, les deux responsables sportifs du PSG cet été. Mardi, le premier, conseiller foot du club, a envoyé une offre au CF Valence pour son milieu offensif Carlos Soler, de 18 M€ plus des bonus. Quelques heures plus tard, le club espagnol, selon des sources locales, en reçoit une autre, toujours du PSG mais cette fois signée Antero Henrique, sous forme de prêt avec option d'achat."

"Les dirigeants valenciens s'étonnent de cette modalité de transfert pour leur joueur en fin de contrat en juin 2023. Finalement, une troisième sera émise pour un transfert ferme, sur les bases de la première afin d'acter définitivement la mutation de l'international espagnol de 25 ans au PSG où il a signé jeudi un contrat de cinq ans."

Pour résumer Pas d'accord sur grand-chose, Luis Campos et Antero Henrique ont fait halluciner Valence en faisant une double proposition bien différente pour Carlos Soler à quelques heures d'intervalle. Heureusement, le milieu de terrain de 25 ans a fini par s'engager avec le club de la capitale...

Raphaël Nouet

Rédacteur