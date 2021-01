PSG – Mercato : la confidence choc qui aurait pu tout changer pour Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Depuis le début de sa carrière, et encore plus depuis qu'il a choisi de quitter le FC Barcelone pour se défaire de l'ombre imposante de Messi, Neymar est un joueur qui fait constamment débat. Son avenir, ses performances, son caractère... Le prodige du PSG est sans arrêt au centre des débats et visiblement, cela peut-être difficile à gérer.

Dans une interview accordée au média britannique Gaffer, le Brésilien a en effet offert une confidence très forte. De son propre aveu, les polémiques dont il a pu faire l'objet ces dernières années ont failli le pousser à tout abandonner !

Neymar aurait pu tout lâcher

« Je ne perdrai jamais ma passion pour le foot, mais j’ai connu des moments où je voulais arrêter de jouer. Une fois, je suis arrivé au point de me demander : "à quoi bon continuer s’ils n’aiment pas ça ?" J’avais l’habitude de rentrer chez moi la tête haute et de me souvenir de tout ce que j’avais fait pour en arriver là. L’amour que j’ai pour le football et toutes ces choses m’ont calmé et ramené à la réalité », explique Neymar.

Même pour une star comme lui habituée à gérer la pression au quotidien, certaines périodes peuvent néanmoins être trop lourdes à gérer. Et au vu de l'actualité chaude à venir dans les prochains mois, ses nerfs vont encore être mis à rude épreuve.