PSG - Mercato : la confidence de Totti qui rapproche Mourinho de Paris

Qualifiée pour la finale de l'Europa League, où elle défiera le FC Séville, l'AS Roma peut également décrocher un billet pour la prochaine Champions League via le championnat, où elle pointe à la 6e place à deux journées de la fin. Mais avec quatre points de retard sur le 4e, l'AC Milan. Or, cette qualification pour la C1 est vitale pour les Giallorossi s'ils veulent conserver José Mourinho. L'ambitieux Portugais n'accepterait pas de rester s'il doit encore se contenter d'un recrutement à la petite semaine et des compétitions de seconde zone, comme lors de ses deux premières saisons dans la Ville Eternelle.