PSG - Mercato : la date de l'arrivée de Luis Campos est connue !

Alors que Leonardo a été débarqué dimanche soir après le dernier match de la saison face à Metz (5-0), c'est Luis Campos qui sera le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Arrivée prévue la semaine prochaine pour Luis Campos

Selon les informations du média portugais, Record, les négociations entre l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco et du LOSC et le PSG seraient terminées. Il ne manquerait plus que la signature officielle. Alors que le mercato estival ouvrira officiellement ses portes le 11 juin prochain à minuit, Luis Campos devrait entrer en fonction au cours de la semaine prochaine.

PSG - Luís Campos já tem tudo acertado com o PSG https://t.co/hhZn6dgIjr — Diário Record (@Record_Portugal) May 24, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur