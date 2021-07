PSG - Mercato : la dernière étape de la prolongation de Mbappé verrouillée par l’émir du Qatar ?

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Mauricio Pochettino pourrait jouer un rôle déterminant dans l’avenir de Kylian Mbappé. L’entraîneur du PSG est très proche de l’attaquant français au point d’avoir été le premier à être au courant qu’il ne prolongerait pas son contrat en l’état.

Mbappé (22 ans) lui aurait fait cette confidence avant le match de l’Euro entre la France et le Portugal (2-2). À partir de là, l’émir du Qatar aurait pris conscience de l’importance du coach argentin sur le futur de Mbappé et aurait tout fait pour lui rendre la vie facile au PSG.

Selon Le Parisien, c’est sur ses conseils qu’il a demandé à Leonardo d’accélérer sur les pistes Sergio Ramos et Achraf Hakimi, à qui Nasser Al-Khelaïfi préférait pourtant le polémique Serge Aurier. La relation entre Mbappé et Pochettino serait telle que même Florentino Pérez est au courant.

Toujours d’après le quotidien francilien, c’est même la raison pour laquelle le président du Real Madrid aurait pris langue avec ce dernier pour remplacer Zinédine Zidane sur le banc merengue. Le PSG a finalement eu gain de cause... avant de remporter la bataille pour Mbappé ?

