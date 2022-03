PSG - Mercato : la dernière piste de l’émir du Qatar déjà réduite en cendres ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Cet été, il y aura beaucoup de changements dans l’organigramme du PSG. Après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, l’émir du Qatar, va faire des choix forts pour changer tout ce qui ne marche pas. Malheureusement, une de ses pistes risque de ne pas aboutir.

Selon “AS“, le directeur sportif de Tottenham Fabio Paratici, pisté pour remplacer Leonardo, ne devrait pas quitter le club anglais, car il entretien de très bonnes relations avec tout le monde. De plus, il est sous contrat jusqu’à fin 2022 et ne sera donc, quoi qu’il arrive, pas disponible pour cet été.

Par ailleurs, L'Équipe croit savoir que la direction du PSG pousserait en interne pour dissoudre le CUP après les sifflets dominicaux face aux Girondins de Bordeaux (3-0). Le club de la capitale a d'ailleurs empêché ses Ultras de faire entrer près d'une trentaine de banderoles protestataires dans l'enceinte du Parc des Princes.

🚨 Le PSG a contacté Fabio Paratici 🇮🇹 cette semaine afin de connaître sa situation.



Le rêve du Qatar reste un duo composé d’Arsene Wenger à la direction sportive et de Zinedine Zidane sur le banc. 🇫🇷



(@Santi_J_FM) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 12, 2022